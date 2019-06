Sądowa bomba z opóźnionym procesem - komentuje Tomasz Pietryga

To sytuacja niekorzystna przede wszystkim dla obywateli, którzy latami czekają na sprawiedliwość, ale i dla skonfliktowanych stron. Jeżeli dostęp do sądów będzie się pogarszał, politycznie może zapłacić za to minister Ziobro podczas najbliższych wyborów. Taka sytuacja podważa też retorykę prawicy, dla której uzdrowienie sytuacji w sądach od zawsze było sprawą priorytetową. Problem polega na tym, że zmiana ograniczyła się do kwestii instytucjonalnych i kadrowych, natomiast w najważniejszej dla obywatela sprawności postępowań nic na lepsze się nie zmieniło. A samymi hasłami o „dekomunizacji" w sądach trudno się pocieszać, czekając latami na wyrok.

Do złej sytuacji w sądach dokładają się też sami sędziowie. Przed dwoma laty KRS – jeszcze w starym składzie – blokowała wakaty 240 asesorów, powołując się na wysublimowany formalizm, choć oczywiste było, że to tylko kolejna wymiana ciosów z nielubianym ministrem. Teraz sytuacja się powtarza. Prezesi i zgromadzenia biorą na zakładników sporu z rządem nie tylko obywateli, utrudniając im de facto dostęp do wymiaru sprawiedliwości, ale i własnych kolegów, bo blokują im kariery i ścieżki awansu. A wszystko to z wątłym uzasadnieniem, że Trybunał w Luksemburgu może wysadzić w powietrze nową KRS, a wraz z nią nominowanych przez Radę sędziów. Patrząc na sprawę chłodno, to raczej obawa publicystyczna niż prawna, niegodna sędziów.