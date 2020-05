Andrzej Malinowski:Samospełniający się brak zaufania

Ze strachu np. przed brakiem cukru w sklepach wykupują go w całości. I wtedy rzeczywiście go brakuje!

Do takiego wniosku prowadzą najnowsze badania Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej (CMSG) Rady Przedsiębiorczości. CMSG zapytało firmy o ocenę kondycji własnej oraz całej gospodarki. Ton odpowiedzi minorowy. Główne powody to spadek popytu i zatory płatnicze. Zamknięcie gospodarki dopiero na czwartym miejscu.

Nie oznacza to, że powinniśmy rzucić wszystko w kąt. Pobiec w te pędy do galerii handlowych. Wpaść w szał zakupów. To przesada. Optimum jak zwykle pośrodku. Osiągnąć go można tylko wtedy, gdy wszyscy – konsumenci/pracownicy, pracodawcy oraz administracja – wymieniać się zaczną informacjami i zaufają sobie nawzajem. Spokój społeczny przełoży się na powrót normalnego lub prawie normalnego poziomu konsumpcji. A to pozwoli firmom znowu rozwinąć skrzydła.