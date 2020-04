Joanna Wielgolawska-Pilas: Żaden przepis nie legalizuje zlecenia pracy medykom bez środków ochrony indywidualnej

Taki stan rzeczy dotyczy głównie szpitali niezakaźnych. Dostawy sprzętu ochronnego trafiły do szpitali jednoimiennych i te są już dosyć dobrze zaopatrzone. Obecnie środki ochronne są bardzo potrzebne w szpitalach niezakaźnych. W każdym tygodniu słyszymy o kolejnych zakażeniach koronawirusem personelu medycznego oraz pacjentów właśnie ze szpitali niezakaźnych.

Czy to przekonanie jest słuszne i dyrekcja szpitala może wymóc na swoim personelu pracę w takich warunkach?

To pytanie cały czas powraca do nas – prawników udzielających konsultacji pracownikom medycznym w ramach akcji „Adwokaci dla medyków".

Takich podstaw nie daje moim zdaniem przywoływany w tym kontekście art. 210 § 5 Kodeksu pracy. Stanowi on, że przepisu art. 210 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym, w przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Z kolei § 5 art. 210 Kodeksu pracy wyłącza stosowanie tego przepisu wobec pracowników, których obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego, a zatem m. in. wobec medyków. Moim zdaniem przywołany przepis dotyczy zagrożeń o charakterze zewnętrznym, tj. tego, że z natury rzeczy strażak pracuje w warunkach pożaru, Policjant ma kontakt z uzbrojonymi przestępcami, a lekarz, pielęgniarka czy ratownik medyczny z pacjentami chorymi także na choroby zakaźne. To jest znane i akceptowalne ryzyko zawodowe przedstawicieli tych profesji.