Zapaść pracy na pograniczu

Ostatnie protesty w wielu miastach na granicach zachodniej i południowej unaoczniły narastający problem, który wynika z ich zamknięcia. Obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny dla każdego, kto wjeżdża do Polski, sparaliżował przygraniczny rynek pracy. Problem dotyczy ok. 150 tys. polskich obywateli pracujących w zakładach w Niemczech i Czechach.

Rośnie ryzyko utraty pracy...

To, co na początku polskim władzom najwyraźniej wydawało się problemem naszych sąsiadów, dziś nabrzmiewa po polskiej stronie granicy. Realne staje się zagrożenie utraty pracy przez tych, którzy nie mogą stawić się u pracodawców. Gdy niemieckie i czeskie firmy były zamknięte bądź wstrzymywały produkcję, sytuacja nie była dramatyczna, bo ich polscy pracownicy korzystali ze świadczeń postojowych. Jednak gdy produkcja rusza, mają obowiązek stawić się do pracy, co oznacza 14 dni kwarantanny po powrocie do Polski. Zagraniczny pracodawca nie będzie mógł tolerować takiej nieobecności. Z wielu firm dochodzą głosy, że będą zmuszone szukać innych pracowników.