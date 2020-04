Wojciech Tumidalski: Nie budzić przekory karami

Niestety władza nie pomaga w rozładowaniu tego napięcia, wydłużając, a czasem też zaostrzając zakazy. Nie o to mam jednak największą pretensję, bo np. obowiązek zakrywania twarzy jest sensowny. Ale zabieranie możliwości spaceru po lesie – zalecanego np. w Niemczech – i inne ograniczenia wprowadzone bez związku z wirusem nie budują zaufania obywateli do państwa. Drakońskie kary od sanepidu za siedzenie na ławce, niepotrzebne zastraszanie i mnożenie sankcji ostatecznie może dać skutek odwrotny do zamierzonego. To z tego biorą się pomysły na formułki dla policji, jak nie przyjąć mandatu. Zresztą zweryfikują to sądy. Wszystko dlatego, że pod pretekstem walki z epidemią katalog zakazów w naszym prawie tak się wydłużył, że ani się obejrzymy, jak przeistoczy się w katalog nakazów. To już było, i wszyscy – w tym rządzący – nazywają to ustrojem totalitarnym, komuną, której przecież powiedzieliśmy już: „precz".