4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Autorzy porównywali różne formy postu przerywanego – od diety 5:2, przez post co drugi dzień, po jedzenie w ograniczonym oknie czasowym – z tradycyjnymi poradami żywieniowymi opartymi na stałym ograniczeniu kalorii oraz z grupami kontrolnymi, które nie otrzymywały żadnych zaleceń. W porównaniu ze standardową dietą średnia różnica w utracie masy ciała wynosiła około 0,3 pkt. proc. na korzyść postu przerywanego, co autorzy uznali za efekt bez znaczenia klinicznego. W większości badań obserwacja trwała maksymalnie 12 miesięcy.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Zapowiadane na 1 lipca podwyżki w publicznej ochronie zdrowia wciąż stoją pod znakiem zapytania. Jak donosi Ryne...
Obawy o finanse i kształt zmian w ochronie zdrowia powodują coraz większe napięcie w środowisku medycznym, a dyr...
Chatboty oparte na sztucznej inteligencji stanowią zagrożenie dla osób poszukujących porady medycznej, ponieważ...
Naukowcy alarmują, że otyłość zwiększa ryzyko hospitalizacji lub śmierci z powodu infekcji o 70 proc. Najnowsze...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas