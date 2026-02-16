Reklama
Post przerywany kontra zwykła dieta. Naukowcy sprawdzili, co działa lepiej

Post przerywany, promowany w mediach społecznościowych jako szybki sposób na redukcję masy ciała, nie przynosi lepszych efektów niż zwykłe zalecenia dietetyczne – wynika z nowego przeglądu badań opublikowanego przez Cochrane, międzynarodową sieć naukowców przygotowującą niezależne analizy. Autorzy wzięli pod lupę 22 randomizowane badania kliniczne z udziałem blisko dwóch tysięcy dorosłych.

Publikacja: 16.02.2026 12:28

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są wyniki porównania postu przerywanego z tradycyjnymi zaleceniami dietetycznymi?
  • Jaka jest różnica kliniczna w utracie masy ciała między różnymi formami diet?
  • Jakie ograniczenia i zastrzeżenia metodologiczne są związane z badaniami dotyczącymi postu przerywanego?
  • Jak na efekty postu przerywanego wpływa tzw. efekt Hawthorne’a?
  • Dlaczego wyniki badań mogą nie być reprezentatywne dla wszystkich grup etnicznych i społecznych?
Autorzy porównywali różne formy postu przerywanego – od diety 5:2, przez post co drugi dzień, po jedzenie w ograniczonym oknie czasowym – z tradycyjnymi poradami żywieniowymi opartymi na stałym ograniczeniu kalorii oraz z grupami kontrolnymi, które nie otrzymywały żadnych zaleceń. W porównaniu ze standardową dietą średnia różnica w utracie masy ciała wynosiła około 0,3 pkt. proc. na korzyść postu przerywanego, co autorzy uznali za efekt bez znaczenia klinicznego. W większości badań obserwacja trwała maksymalnie 12 miesięcy.

