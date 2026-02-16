Autorzy porównywali różne formy postu przerywanego – od diety 5:2, przez post co drugi dzień, po jedzenie w ograniczonym oknie czasowym – z tradycyjnymi poradami żywieniowymi opartymi na stałym ograniczeniu kalorii oraz z grupami kontrolnymi, które nie otrzymywały żadnych zaleceń. W porównaniu ze standardową dietą średnia różnica w utracie masy ciała wynosiła około 0,3 pkt. proc. na korzyść postu przerywanego, co autorzy uznali za efekt bez znaczenia klinicznego. W większości badań obserwacja trwała maksymalnie 12 miesięcy.