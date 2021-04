Teresa Siudem: Nowe obowiązki dla gastronomii Adobe Stock

W lipcu znikną z rynku jednorazowe talerze, sztućce, plastikowe słomki. A za inne produkty z tworzyw sztucznych trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Czy to rozwiąże problem z odpadami? To jedynie drobny kroczek do przodu, ale zdecydowanie za mało.