Koronawirus. Marcin Orlicki: niech polskie ubezpieczenia pozostaną zdrowe

Najgorszy z nich to propozycja zawieszenia pobierania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opłaty karnej za brak ochrony ubezpieczeniowej w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów. W szybki sposób możemy utracić budowaną przez lata swoistą etykę ubezpieczeniową, zakładającą, że uchylanie się od zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC nie jest błahym przeoczeniem, a przejawem nieodpowiedzialności, braku troski o los poszkodowanych i żerowaniem na innych, świadomych i odpowiedzialnych posiadaczach pojazdów. Nie można zapominać również o tym, że w razie wypadku drogowego (w szczególności gdy jego skutkiem będzie śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) niewykonanie obowiązku ubezpieczenia grozi katastrofą finansową posiadaczowi pojazdu. Nie jest więc dobrym rozwiązaniem obniżanie motywacji do wypełnienia obowiązku ubezpieczenia poprzez znoszenie sankcji. Świat się nie kończy, za jakiś czas zapomnimy o koronawirusie, a pamiętać będziemy, że obowiązek ubezpieczenia OC nie jest wcale ważny i że łatwo można wybaczyć tym, którzy go nie wypełnili.

Rzecznik finansowy (wcześniej zaś rzecznik ubezpieczonych) skutecznie dba o interesy osób korzystających z polskiego systemu ubezpieczeniowego. Aby interesy te dalej były szanowane, konieczne jest zabieganie o to, by koronawirus nie zainfekował polskich ubezpieczeń, by pozostały one zdrowe i wypłacalne.