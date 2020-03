Krzysztof Krasowski: Kampania wyborcza w czasach zarazy, po trupach w wyścigu po władzę

Kampania wyborcza to nie tylko spotykanie się kandydatów z wyborcami ale również zbieranie podpisów poparcia przez poszczególne komitety wyborcze. Każdy kandydat na Prezydenta RP musi do dnia 26 marca 2020 roku do godziny 24.00 dostarczyć sto tysięcy podpisów poparcia pod jego kandydaturą do siedziby Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Zbieranie podpisów polega na chodzeniu przez przedstawicieli poszczególnych komitetów wyborczych od drzwi do drzwi mieszkań wyborców lub zaczepianiu ludzi na ulicach w celu przekonania do złożenia podpisu. Wolontariusz w momencie rozpoczęcia procederu zbierania podpisów jest zdrowy ale na swej drodze może spotkać osobę chorą na COVID-19 i później dochodzi do rozwleczenia koronawirusa SARS-CoV-2 na inne osoby. Nawet jak wyborcy nie chcą otwierać drzwi to i tak osoba chora może dotknąć dzwonka czy też klamki i w ten sposób pozostawić zarazki patogenu. Sprawny przedstawiciel komitetu wyborczego dziennie potrafi zebrać ponad sto podpisów poparcia na rzecz kandydata na Prezydenta RP.

