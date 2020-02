Przemysław Wojtasik: Oszuści poskromieni. Ale gdzie pieniądze?

Takich sukcesów jest sporo. W ostatnich dniach fiskus rozpracował też fikcyjny obrót żarówkami LED i rozbił dwie grupy firm oszukujących na elektronice. Ministerstwo Finansów chwali się, że kontroli jest w ostatnich latach mniej, za to dają one coraz lepsze efekty. Fiskus trafnie bowiem typuje firmy do weryfikacji, wykorzystując zaawansowane narzędzia analityczne. Resort finansów zapowiada, że skarbówka będzie jeszcze skuteczniejsza. Powstaną bowiem kolejne grupy realizacyjne do walki z oszustami. Kto nie wierzy w ich sprawność, niech popatrzy na zdjęcia z dotychczasowych akcji.

