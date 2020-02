Jerzy Kowalski: Biznesowy rentgen prześwietli firmę

Pasuje ono jak ulał do tego, co należy zrobić w przypadku realizowania transakcji nabycia udziałów, akcji lub składników majątkowych spółki, czyli dokonywania przegrupowań w strukturze własnościowej firmy – zarówno tej o korporacyjnej wielkości, jak i tej o skromniejszych rozmiarach.

W prowadzeniu interesu liczy się pewność, no i oczywiście ograniczenie do minimum wszelakich ryzyk, czy to cenowych, kadrowych, technologicznych, energetycznych, a nawet klimatycznych. Jak to zrobić? Ano jest sposób przećwiczony już przez profesjonalistów i ciągle doskonalony w praktyce gospodarczej. Decyzje stron operacji transakcyjnej powinny opierać się na faktach a nie na przypuszczeniach. Najlepszym instrumentem w takich sytuacjach jest więc due diligence. Dzięki tej metodzie badawczej przedsiębiorcy mogą zidentyfikować i oszacować ryzyka związane z oczekiwaną inwestycją, określić specyfikę funkcjonowania biznesu i branży, strukturę różnych kosztów. Mogą przedstawić dostawców i odbiorców, wypracować przyszłościową politykę negocjacyjną.