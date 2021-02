Przemysław Powalacz: Mniej emocji, mniej energii

Mija już blisko rok od momentu, kiedy pandemia Covid-19 dotarła do Polski i wymiernie wpłynęła na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz procesów rynkowych. Trudno się więc dziwić, że w odpowiedziach menedżerów w piątej edycji raportu z badania zespołu prof. Krzysztofa Obłoja dostrzec można coraz mniej emocji i coraz mniej energii. Czy to źle? Niekoniecznie. To w mojej opinii zwiastun akceptacji nowych reguł gry i mądrej adaptacji do nich, w którym to procesie energią posługiwać się należy w sposób roztropny.

