Spór o aborcję: Nie można zmuszać do heroizmu - rozmowa z prof. Andrzejem Zollem

Zgadza się pan ze stwierdzeniem wielu prawników, że po tym orzeczeniu odeszliśmy bardzo daleko od zasady państwa prawnego? Daleko odeszliśmy też od praw człowieka. Złamane zostało prawo do życia i do zdrowia kobiety.

To jest moim zdaniem zbyt jednoznacznie postawiona sprawa. To orzeczenie odwołuje się do wyroku z 1997 r., w którego wydaniu brałem udział. Badaliśmy wówczas przesłankę opartą na trudnej sytuacji socjalnej kobiety. Uznaliśmy wtedy niekonstytucyjność tego przepisu. Zważyliśmy wartość życia dziecka i sytuacji socjalnej kobiety. Uznaliśmy, że życie j nie może być porównywane z sytuacją socjalną. Przyjęto wówczas także, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie zapłodnienia. Mówi się, że konstytucja nie mówi o płodzie. Ale gdy mówimy o człowieku, musimy ustalić, kiedy się człowiek zaczyna. Spójrzmy choćby na art. 2 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Ta ustawa nigdy nie była zaskarżona do TK, a wyraźnie stanowi, że życie dziecka rozpoczyna się w momencie zapłodnienia. Jeżeli zajrzymy do wyroku TSUE, to w nim także przypisuje się godność człowieka zarodkowi. Zwolennicy poglądu, że życie zaczyna się w momencie urodzenia, nie mają silnych argumentów.