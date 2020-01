Tomasz Pietryga: Składy sędziowskie pod lupą

Uchwała jest konsekwencją wniosku pierwszej prezes SN prof. Gersdorf, na mocy którego „starzy sędziowie" z połączonych trzech izb SN rozstrzygali, czy udział w składach sądów powszechnych lub SN sędziów powołanych przez prezydenta RP na podstawie ustawy o KRS nie prowadzi do naruszenia Konstytucji RP i prawa UE.

Spór, czy SN może rozstrzygać w tej kwestii, rozkręcał się szybko. W środę po południu marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała nieoczekiwanie do TK wniosek o rozstrzygnięcie sporów kompetencyjnych między Sejmem, prezydentem a SN dotyczących nowych sędziów. Miało to powstrzymać SN przed przyjęciem uchwały, zawiesić postępowanie trzech izb z mocy prawa.„Starzy" sędziowie SN byli jednak nieugięci. Żadnego sporu kompetencyjnego nie ma – ucięła w piśmie do TK w czwartek rano pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf.