Tumidalski: Szpilka na Śnieżce, czyli czas skończyć z „goprowskimi taksówkami” Dziennik Wschodni/Fotorzepa, Maciej Kaczanowski

Państwo pomoże powodzianom, ale generalnie to trzeba się ubezpieczać – powiedział 22 lata temu premier Włodzimierz Cimoszewicz. I wygląda, że do dziś nic się tu nie zmienia. Nadal uważamy, że państwo we wszystkim powinno nam pomagać. Także wtedy, gdy sami nie zadbamy o bezpieczeństwo, a nawet gdy nie słuchamy ostrzeżeń.