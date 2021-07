Robert Gwiazdowski: Co po PiS, czyli jakie zmiany w prawie zostawią po sobie rządzący

Po powrocie Tuska mamy wszyscy ***** ***. A ja mam pytań parę. Co zrobimy z tym wszystkim, co uczynił PiS? Tak dla przykładu kilka regulacji, które wzbudzały mniejsze lub większe emocje mniejszej lub większej grupy wyborców.

Zacznijmy od zakazu handlu w niedzielę. Zostanie utrzymany? Zniesiony? Jakoś ograniczony? Co z apteką dla aptekarza? Pozostaną obostrzenia ustawowe wprowadzone przez PiS zakazujące przedsiębiorcom otwierania aptek tam, gdzie wydaje im się to opłacalne – ergo korzystne dla pacjentów, bo tylko wtedy, gdy są pacjenci, prowadzenie aptek jest opłacalne?

A jeśli obostrzenia wprowadzone przez PiS pozostaną, to czy przyjęty przez siły postępu i demokracji Główny Inspektorat Farmaceutyczny będzie próbował nadal wywłaszczać tych, którzy prowadzili apteki przed zmianą przepisów, choć ustawa nie daje ku temu podstaw? Czy może zmieni się ustawę na jeszcze gorszą dla przedsiębiorców – tak, jak chce tego GIF? Co z dokonanymi przez PiS zmianami w administracji podatkowej? Przywrócimy poprzednią? Zostawimy obecną? Zrobimy coś nowego? A jeśli tak, to co?

Co z przepisami o konfiskacie rozszerzonej? Wyeliminujemy wprowadzone przez PiS przepisy, że jak ktoś nie udowodni, skąd miał pieniądze 25 lat temu, to mu zabieramy, co tam ma? Czy je zostawimy? A kara 25 lat pozbawienia wolności za niepłacenie podatków? Zostaje czy ją złagodzimy? A exit tax, czyli obowiązek zapłacenia podatku w Polsce, jak się człowiek chce z Polski wynieść? Co z podatkiem od instytucji finansowych, całkowicie przerzuconym przez te instytucje na ich klientów? Robimy coś z nim czy go zostawiamy, jak jest?

A podatek od sprzedaży detalicznej? Zostaje? A nowa matryca VAT? Przywracamy starą, zostawiamy PiS-owską czy coś w niej zmieniamy? A opłata reprograficzna? A danina solidarnościowa? Zostaje czy likwidujemy ją? A może zmieniamy próg i stawkę? I w jaki sposób? Co z zasadą kontradyktoryjności w postępowaniu karnym? Przywracamy? Co z dowodami zebranymi przeciwko obywatelom z naruszeniem prawa? Czy prokuratura będzie się mogła takimi dowodami posługiwać, jak to wprowadził PiS? Co z administracyjnym nadzorem ministra sprawiedliwości nad sądami? Uniezależniamy sądy od tego nadzoru czy jedynie zmieniamy ministra, bo nasz ten nadzór będzie na pewno dobrze wykonywał?

Co z ustawami o policji i służbach specjalnych? Jakoś ograniczymy ich prawa do inwigilacji obywateli? Czy raczej nie? A ustawa o ustroju rolnym i zakaz sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych? Coś zmieniamy? Są na to wszystko jakieś pomysły? Czy tylko wymienimy prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego oraz spółek Skarbu Państwa?