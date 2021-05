Tomasz Pietryga: Pragmatyzm ciąży Ziobrze

W prezentacji Polskiego Ładu skrzętnie pominięto temat sądownictwa. Może to być znak, że prawica zrezygnuje z dalszych jego podbojów.

Od samego początku jednym z filarów programowych Zjednoczonej Prawicy były zmiany w sądach. Dziś PiS woli pomijać ten punkt swojego programu. W przemówieniach towarzyszących prezentacji Polskiego Ładu liderzy ani razu nie nawiązali do tej sprawy. Nie było też rytualnych deklaracji o konieczności przywrócenia Temidy obywatelom. Nic o nadzwyczajnej kaście, sędziach kradnących części do wiertarek czy o konieczności rozprawienia się z tymi, którzy mają komunistyczną przeszłość. To znak, że PiS, wyczerpany politycznie w starciu o praworządność z Brukselą, zaczyna myśleć pragmatycznie. Woli ten temat marginalizować. Poniżej dalsza część artykułu

W tych nowych realiach niekomfortowo może czuć się Zbigniew Ziobro, który był największym beneficjentem zmian w sądach, zbijając na „reformowaniu” wymiaru sprawiedliwości polityczny kapitał. Do Jarosława Kaczyńskiego zaczyna docierać, że brnięcie w spór z Brukselą się po prostu nie opłaca, gdy na szali mogą być miliardy euro, na których opiera się Polski Ład. Stworzony w UE mechanizm „fundusze za praworządność” jest ciągle papierowym straszakiem, ale tak nie musi być zawsze, zwłaszcza że o jego użycie wobec Polski zabiega europejska lewica.

Pragmatyzm Kaczyńskiego osłabia Ziobrę, który na sobotniej prezentacji wypadł blado. Kiedy pole dla jego aktywności zostało zredukowane, w swoim przemówieniu wolał sięgnąć głęboko do przeszłości, chwaląc się sukcesami w walce z oszustwami VAT. Ciągłe analogie do czasów złej Platformy wydają się już jednak mocno przeterminowane. Nowych pomysłów Ziobro miał za to niewiele: ekspresowe ściąganie alimentów czy walka z lichwą, o której mówi od lat, nie były tematami, które mogły się w sobotę wybić na pierwszy plan.

Za to drugi z koalicjantów Kaczyńskiego – Jarosław Gowin – konsekwentnie ustawia się w roli reprezentanta interesów przedsiębiorców, lobbującego za innowacyjnością i cywilizacyjnym skokiem. Przedstawiona przez jego resort tarcza prawna, czyli zbiór instrumentów deregulacyjnych, upraszczających m.in. procedury administracyjne i prawne dla firm, jest pomysłem godnym poparcia.