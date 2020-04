Waldemar Gontarski: Nie ma przerwy w praworządności

„Dzisiejsze sprawozdanie roczne wydaje się dziwne, gdy patrzy się wstecz na rok, który wydaje się tak odległy ze względu na wszystkie aktualne wydarzenia. Z powodu wybuchu epidemii koronawirusa wszyscy są zajęci niepewną przyszłością. Jednak ważne jest, aby wziąć pod uwagę to, co zrobiłeś, ponieważ jest to forma rozliczenia się, polegająca na wzięciu odpowiedzialności [Het voelt vreemd om met dit jaarverslag terug te kijken op een jaar dat door alle gebeurtenissen van het moment zo ver weg lijkt. Door de uitbraak van het coronavirus is iedereen bezig met een ongewisse toekomst. Toch blijft stilstaan bij wat je hebt gedaan belangrijk, omdat dit een vorm van rekenschap geven is, van verantwoordelijkheid nemen]”.

3) Dlaczego w Polsce nie może odbyć się egzamin zawodowy dla radców prawnych i adwokatów w formie online?

Przecież po odwołaniu egzaminu w marcu br. aplikanci każdego dnia tracą pieniądze choćby w tym sensie, że później wejdą na rynek adwokacki czy radcowski. Czy epidemia ma być sposobem na uszczelnienie dostępu do zawodu?

Dlaczego np. Anglicy są pod tym względem już w XXI wieku, a my w XX czy XIX?

Mianowicie, w Anglii taki egzamin odbędzie się online, chociaż początkowo korporacja zawodowa też dzielnie trzymała się przy idei uszczelnienia zawodu na wzór polski: „The Solicitors Regulation Authority (SRA) will relax its rules to allow Legal Practice Course (LPC) exams to be taken online, after criticism from many sides of the profession” (https://www.thelawyer.com/sra-bows-to-pressure-over-postponed-lpc-exams/).

Inna rzecz, dlaczego ze swojej wyobraźni nie czynią użytku sami zainteresowani, czyli dlaczego o taką formę egzaminu zawodowego nie upominają się aplikanci, tylko zajęci są debatą internetową w odniesieniu do tego, z jakim wyprzedzeniem mają być informowani o egzaminie, który miałby odbyć się, według wyobrażenia aplikantów, metodą tradycyjną; jak uświadamia nam kwestia korespondencyjnych wyborów prezydenckich, taki egzamin nie wiadomo kiedy będzie można przeprowadzić.

Prof. nadzw. dr hab. nauk prawnych Waldemar Gontarski prowadzący praktykę adwokacką pod firmą „Prof. Waldemar Gontarski Kancelaria Adwokacka” w Warszawie, Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie, Dziekan Wydziału Prawa w Londynie, Dziekan Wydziału Administracji w Brukseli – Europejska Wyższa Szkoły Prawa i Administracji, były pełnomocnik RP przed TSUE.