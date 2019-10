Rachunek za festiwal obietnic

Winien i ma – to dwie główne pozycje w księgowych zestawieniach. Moja mama była księgową i gdy wieki temu jako nastolatek pytałem ją, czy warto wybrać ten zawód, kręciła głową, że nudny przeokrutnie, a przy tym mozolny. No bo bilans musi się zgadzać, pozycja „winien” równać się „ma”, a znajdowanie pomyłek to zadanie tytaniczne. Była to wszak epoka „przedexcelowa”. Piszę o tym po wyborach, bo PiS, który wedle sondażu exit poll najprawdopodobniej zdobył większość sejmową, w wielomiesięcznej kampanii hipnotyzował nas naręczami kiełbasy wyborczej. Eksponował pozycję „ma”, przemilczając komu wystawi rachunek z nakazem wypełnienia pozycji „winien”.

Finansiści zgodnie uznają, że na krótką metę bilans będzie się zgadzał, rząd Morawieckiego wszak pokazał zrównoważony budżet (niemal) bez deficytu, zamykając usta biadolącym, że żyjemy ponad stan. A skoro do mety wyborczego wyścigu pierwszy dotarł PiS, wynik głosowania w perspektywach narodowej kasy wiele nie zmieni. Dlatego na giełdzie gwałtownych zmian kursów raczej nie będzie, akcje nie zanurkują, a złoty, jeśli już będzie się wahał, to z powodu ogólnych zmian nastrojów na świecie, a nie wyniku elekcji.

Przymus zapełnienia państwowej kasy spadnie na klasę średnią, zwłaszcza jej członków z górnych rejestrów dochodowych. Nie chcąc psuć szampańskich nastrojów premier „na po wyborach” odłożył kluczową przecież dla wielu firm i zatrudnianych specjalistów decyzję w sprawie tzw. 30-krotności, czyli limitu zarobków, po osiągnięciu którego nie płaci się już składek ZUS.