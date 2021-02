Szpitale nie wykorzystały darmowych szczepionek na grypę. Trzeba będzie je zutylizować

Problem w tym, że zwrot niewykorzystanych szczepionek przez szpitale w lutym tak naprawdę jest jednoznaczny z wyrzuceniem ich do kosza. Polacy obecnie są zainteresowani szczepieniem przeciwko Covid-19, a nie grypie, choć w Polsce sezon grypowy, z największą zachorowalnością, przypada na okres od stycznia do marca.

Tajemnica Agencji

Według ich szacunków dotychczas zostało zaszczepionych około 2,3 mln osób, co stanowi ok. 6 proc. społeczeństwa. Jest to dużo więcej w porównaniu z poprzednimi latami, bo generalnie w Polsce szczepiło się zwykle ok. 3–4 proc. osób. Ale i tak za mało, by osiągnąć barierę wyszczepialności.