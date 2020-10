Pikulska: Słowa Dudy i Morawieckiego szkodliwe dla zdrowia i życia

Katarzyna Pikulska odniosła się również do działań rządu wobec koronawirusa.

- Oceniam te działania jako całkowicie chaotyczne. W naszym kraju w czasie epidemii lekarze nie byli angażowani w decyzje polityczne, a byli wręcz odpychani od nich. Doprowadziło to do chaosu w trakcie epidemii: nie zapewniono nam sprzętu, nie skoncentrowano się ani na chorych, ani na zapewnieniu testów, potem doszło do zdejmowania restrykcji w okresie, którym te restrykcje nie powinny być zdejmowane. W rezultacie mamy większą liczbę zachorowań, ale również spowodowało to dezinformację społeczeństwa, co jest bardzo niebezpieczne w trakcie epidemii – oceniła przedstawicielka Porozumienia SKALPEL.

- Prezydent Andrzej Duda powinien teraz wytłumaczyć się ze swoich słów o niechęci do szczepienia się, a premier Mateusz Morawiecki, że pandemia jest w odwrocie i nie trzeba się jej bać. To były wypowiedzi szkodliwe dla zdrowia i życia Polaków - oceniła Pikulska.