Monika Rosa: Liberalizm stał się chłopcem do bicia

- Teraz dla Nowoczesnej jest czas restartu. Opowiedzenie sobie na nowo o Nowoczesnej, o wartościach liberalnych, których brakuje w debacie publicznej. Liberalizm stał się trochę takim chłopcem do bicia - mówiła o zmianie lidera w Nowoczesnej posłanka tej partii, Monika Rosa, w rozmowie z Michałem Kolanko. - Siłą Koalicji jest jej różnorodność, mniejsze partie napędzają do pewnych działań, wnoszą nowe, progresywne spojrzenie. To jest naszą rolą - dodała pytana, czy możliwe jest wchłonięcie Nowoczesnej przez Platformę Obywatelską.