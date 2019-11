Nowoczesna pod koniec listopada będzie rozmawiać o przyszłości

- Jeśli Schetyna będzie chciał wtedy wymusić na Nowoczesnej deklarację o zjednoczeniu, to wówczas otworzy to drogę do innego niż poprzez wybory powszechne wyboru nowego szefa PO - słyszymy w kuluarach Sejmu. Konwencja oficjalnie ma tylko zająć się strategię na najbliższą przyszłość. Nowoczesna ma 8 posłów, którzy będą tworzyć razem z Zielonymi, PO i Inicjatywą Polską klub Koalicji Obywatelskiej w Sejmie.

Poniżej dalsza część artykułu