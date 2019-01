Nowoczesna: Prawa kobiet we wspólnym programie opozycji

Nowoczesna chce, aby propozycje dotyczące walki z przemocą wobec kobiet znalazły się we wspólnym programie opozycji na wybory parlamentarne. Mówiła o tym w piątek posłanki Monika Rosa i Ewa Lieder. - Rozmawiajmy o wdrożeniu konwencji antyprzemocowej ratyfikowanej w 2015 roku przez Polskę, o zmianach w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o edukacji. Przede wszystkim musimy rozpocząć debatę społeczną dotyczącą stereotypowych rol kobiety i mężyczyzny, wolności seksualnej, autonomii każdego z nas - powiedziała Rosa.

Nowoczesna zaprezentowała w piątek założenia do dwóch nowych projektów ustaw. Pierwszy z nich dotyczy zmiany definicji gwałtu. - Potrzebna jest zatem zmiana definicji gwałtu, wskazująca jednoznacznie na konieczność swobodnego i świadomego wyrażenia zgody przez wszystkich uczestników stosunku. Zmiana ta będzie prowadzić do znacznych postępów w przestrzeganiu prawa do wolności seksualnej i bezpieczeństwa w Polsce - mówiła posłanka Rosa. Kolejne zmiany prawne dotyczą utworzenia narzędzi które mają ułatwić odseparowania sprawców przemocy od ich ofiar. Nowoczesna i Fundacja Feminoteka zapraszają też na demonstracje 31 marca w Legnicy, która ma być wsparciem dla ofiary gwałtu w tym mieście. 31 marca odbywa się proces sprawców tego gwałtu.

Poniżej dalsza część artykułu

Nowoczesna nie uczestniczy w sobotniej konferencji PO "Kobieta, Polska, Europa". Jak zapowiadają politycy PO, w jej trakcie Grzegorz Schetyna ma odnieść się też do sytuacji bieżącej w Polsce po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku.