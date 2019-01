Lubnauer: Teraz budujemy nową koalicję

- Wyborcy czekają na działania opozycji, co widać w sondażach – mówi nam Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej.

Rzeczpospolita: Nowoczesna ma 1 proc w sondażu dla "Rzeczpospolitej". Pytanie, po co się dalej męczyć z tym wszystkim?

Katarzyna Lubnauer: To pytanie, po co się jest w polityce. Ja jestem, by coś budować. Chciałabym zbudować dobrze funkcjonującą proeuropejską koalicję, która zmieni państwo. Na takie, które będzie oparte na zaufaniu obywateli do instytucji, które jest przewidywalne i odpowiedzialne. Takie, które pozwala Polakom bogacić się, ale jednocześnie zapewnia np. wysoką jakość usług publicznych. Jestem też liberałem, więc państwo musi zapewniać też wolność, ale też możliwość realnego korzystania z tej wolności dzięki swoim dochodom.

Poniżej dalsza część artykułu

Tylko jak do tego dotrzeć w obecnej - obiektywnie dość trudnej dla Pani - sytuacji?

Zbudowaliśmy koalicję na wybory samorządowe - Koalicję Obywatelską, która przywróciła nadzieje. Włożyliśmy w to wiele sił. Szkoda tamtej pracy, to pewna stracona szansa. Koalicję buduję, jak widać, z mieszanym szczęściem, ale teraz budujemy nową koalicję - roboczo nazywamy ją Koalicją Europejską. Rozmawiamy z PSL, SLD, UED…

Jest w tej koalicji PO?

Tak, potrzebujemy wszyscy szerokiej Koalicji. Ale albo PO przejmuje inicjatywę i buduje jak najszerszą formułę, albo zaczynamy budować ją z PSL i SLD. Wyborcy , co widać w sondażach czekają na działania po stronie opozycji.

Cała rozmowa w środowej "Rzeczpospolitej"