Szwajcarski sąd: "Lubię to" na Facebooku może być przestępstwem

Sąd podtrzymał orzeczenie ws. grzywny nałożonej przez sąd w Zurychu na mężczyznę, który "powtarzał zniesławiające informacje". Sąd Federalny orzekł, że używanie przycisków "Lubię to" i "Udostępnij" na Facebooku sprawia, że zwiększa się widoczność materiału, a przez to przyczynia się do rozpowszechniania się danej treści w mediach społecznościowych.

Poniżej dalsza część artykułu