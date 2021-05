Ratyfikacja Funduszu Odbudowy. Czarzasty o zachowaniu Platformy Obywatelskiej

- Uzyskaliśmy jasną deklarację i wpisane jest to w KPO, co do budowy 75 tysięcy tanich mieszkań - mówił Czarzasty. - Zawalczyliśmy o to, zrealizowaliśmy. Zrealizowaliśmy 850 mln zł na szpitale powiatowe - dodał.

- Nie wejdzie Lewica do żadnego rządu, który nie zagwarantuje powrotu praw mundurowych do emerytur. Te emerytury zostały zabrane najpierw przez PO, potem przez PiS - podkreślił lider Nowej Lewicy.

- Miano do nas pretensje, że nie zgłosiliśmy spraw służb mundurowych, praw kobiet. Żadna formacja opozycyjna nie zgłosiła tych spraw, Platforma również. Dlatego, że to nie był okrągły stół - tłumaczył przebieg negocjacji Lewicy z PiS ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy Czarzasty.

- Ja mam wszystkie dokumenty ze sobą i wypisy z planu, z KPO, który poszedł do Brukseli. To jest zapisane - mówił Czarzasty.

- Jeżeli moi przyjaciele z PO uważają, że coś złego zrobiliśmy w sprawie rządu, że ten rząd można było obalić, mam propozycję: zgłoście wotum nieufności. Poprzemy je. Zobaczycie, czy wasze mrzonki co do tego, że ten rząd upadnie, są słuszne. Namawiam, proszę, zróbcie to, nie wmawiajcie ludziom, że w momencie, gdyby ludzie nie dostali pieniędzy (z UE) to ten rząd by się przewrócił. Zobaczycie jak pan Ziobro będzie głosował w tej sprawie i wasza wielka nadzieja pan (Jarosław) Gowin. Konstruktywne wotum nieufności - apelował wicemarszałek Sejmu.

- PiS nie wygra kolejnych wybór, a Polska na pewno dostanie 250 mld zł. Następne wybory wygra opozycja, która się dogada i będzie wydawała te środki, za którymi głosowała Polska 2050, PSL i Lewica - mówił również Czarzasty pytany o to, czy nie obawia się, że dzięki pieniądzom z UE PiS wygra kolejne wybory parlamentarne.

- Lewica wejdzie do następnego rządu, opozycja wygra wybory za dwa i pół roku - podsumował lider Nowej Lewicy.