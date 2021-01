Gdula o włamaniu na konto Suskiego: Ktoś chciał mu zaszkodzić

- To, że się to wciąż zdarza jest dowodem jakiegoś bałaganu, niedopatrzenia. To się powinno zmienić - mówił Gdula dzień po tym jak rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała o włamaniu na konto Marka Suskiego, posła PiS, byłego szefa gabinetu premiera, na którym umieszczono prywatne zdjęcia działaczki Porozumienia.

- Opinia publiczna podejrzewa, że to wcale nie hakerzy, tylko ktoś zrobi głupi wpis, a potem tak się tłumaczy - zaznaczył.

- Czasami trzeba mieć cywilną odwagę, gdy coś się napisało w szale, żeby po prostu przeprosić - dodał.

- Trzeba temu jakoś przeciwdziałać - podkreślił.

- Mnie chodzi o to, żeby rozdzielić zagrożenie dla kont internetowych i głupie wpisy - stwierdził poseł Lewicy. Dodał, że "jest obca, wroga aktywność, są hakerzy, ale czasem to zapomnienie, jakiś szał użytkowników po prostu".