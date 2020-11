Koronawirus w Polsce. Krzysztof Gawkowski: Gawkowski: Morawiecki nie panuje nad pandemią

Gawkowski, szef klubu Lewicy w Sejmie, zapytany o to jak ocenia plan obostrzeń dotyczących pandemii, które będą obowiązywać do stycznia, odpowiedział, że taki plan powinien powstać już wcześniej.

Krzysztof Gawkowski wskazywał również na braki w planie rządu dotyczącym pandemii. - Nadal nie wiadomo jak radzić sobie z przeciążonymi szpitalami, jak rząd będzie reagował na „wąskie gardło”, którym jest SOR w każdym szpitalu. No i co zrobić z tym, że karetki nie dojeżdżają do chorych, tego zabrakło w tym planie i mam wrażenie, że rząd nadal nie ma pomysłu w tej sprawie – stwierdził szef klubu Lewicy.

Polityk odniósł się także do sytuacji gospodarczej Polski w trakcie pandemii – Nie mamy środków finansowych ani siły na to, aby cyklicznie przechodzić pandemię. Już teraz widać, że skala problemu jest większa niż na wiosnę: przedsiębiorcy muszą zamykać swoje firmy i jednocześnie zwalniać pracowników, więc kolejny lockdown – który proponuje rząd - byłyby złym rozwiązaniem. Odpowiedzialne państwo to takie, które widzi skutki pandemii dzisiaj, za kwartał i za pół roku. Odpowiedzialne państwo powinno przygotować programy pomocowe dla przedsiębiorców i przygotować służbę zdrowia - ocenił.