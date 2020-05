Biejat: PiS może stracić stabilną większość w Sejmie

- Nadal nie ma jasnego harmonogramu posiedzenia Sejmu, to jest sytuacja do której jesteśmy przyzwyczajeni, już w przypadku tarcz antykryzysowych dostawaliśmy ustawy najwyżej dwie godziny przed planowanym rozpatrywaniem ich – komentowała.

Dopytywana co może zrobić PiS, gdyby do głosowania doszło, a ustawa by nie przeszła, posłanka wskazała na dwie kwestie. - Po pierwsze ma to wpływ na samą możliwość przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, a w dłużej perspektywie będzie to duże polityczne trzęsienie ziemi. Bo będzie to oznaczało, że PiS traci stabilną większość. Pytanie, jak się w tej sytuacji zachowa – mówiła.

Zdaniem posłanki Razem wybory prezydenckie powinny być przesunięte na dalszy termin. - Wbrew zapewnieniom rządu sytuacja nie jest dobra, ona się ustabilizowała, ale liczba zachorowań nie spada i organizowanie teraz tych wyborów jest po prostu nieodpowiedzialne. Może będziemy mogli zorganizować wybory w sierpniu, a może nie. Być może najlepszym terminem jest jesień – oceniła posłanka.

Zdaniem parlamentarzystki należy uszanować wyborców i wziąć pod uwagę to, czy ktoś chce teraz głosować, czy nie. Wezwanie do bojkotu wyborów ze strony KO, jest, jej zdaniem, błędem. - Wprowadzanie zamieszania, które tworzy kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska. jest nieodpowiedzialne, bo ludzie mają swój rozum i mają prawo podejmować swoje decyzje. Mają też prawo, żeby te ich decyzje uszanować. Jeżeli ktoś chce do tych wyborów pójść, to należy również tę decyzję uszanować i dać tej osobie możliwość zagłosowania na jej kandydata – skomentowała Biejat.