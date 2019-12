Lewica: W poszukiwaniu restartu

Kampania prezydencka

Kampania prezydencka będzie organizować życie polityczne i tematy w pierwszej połowie 2020 roku. Sprawy całego obozu lewicowego na nowy rok komplikuje jednak silna polaryzacja w temacie ustawy „dyscyplinującej” sędziów i pamięć opinii publicznej o blamażu związanym z symbolicznym głosowaniem w Sejmie nad dodaniem do porządku obrad tej ustawy. To głosowanie opozycja – w tym Lewica, która w połowie grudnia podjęła decyzję o konsolidacji SLD i Wiosny w jedno ugrupowanie – przegrała przez absencję kilkunastu posłów. Sytuację pogorszyły tłumaczenia jej polityków. I to wszystko zaczyna być widoczne w sondażach. W grudniowym badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” z 19 i 20 grudnia Lewica po raz pierwszy od wyborów nie osiąga dwucyfrowego wyniku i ma tylko 9,9 proc. – Lewica miała nas wyprzedzić, a jej kłopoty wewnętrzne sprawiają, że wkrótce to Lewicę może wyprzedzić Konfederacja czy PSL – zauważa nie bez satysfakcji nasz rozmówca z władz Platformy Obywatelskiej.