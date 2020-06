Spółdzielnie mieszkaniowe: rady nadzorcze mogą dalej działać podczas pandemii

Jej art. 90a przewiduje, że gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni mieszkaniowej upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega ona przedłużeniu, ale tylko do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mówi art. 90 tarczy antykryzysowej 4.0. A takie posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu sześciu tygodni od zakończenia pandemii.

– Było bardzo potrzebne. Przede wszystkim dotyczy ono rad nadzorczych. Zarządów spółdzielni mieszkaniowych zdecydowanie mniej – tłumaczy mecenas Pałka. – Wielu radom nadzorczym zakończyła się lub zakończy kadencja w czasie pandemii. I nie było możliwości wyboru nowej rady, ponieważ wszystkie walne zgromadzenia zostały zawieszone. Dzięki temu przepisowi będą mogły dalej funkcjonować. Spółdzielniom nie grozi więc paraliż decyzyjny. Rady nadzorcze uchwalają bowiem m.in. plany gospodarcze, programy społeczno-kulturalne, nadzorują i kontrolują działalność spółdzielni mieszkaniowej, czy też wyrażają zgodę na ustanowienie służebności gruntowej (jeżeli wynika to ze statutu) – wylicza mec. Pałka. Według niego wspomniany przepis obowiązuje z mocą wsteczną. – Oznacza to, że jeżeli kadencja radzie nadzorczej zakończyła się 20 marca, to z chwilą wejścia w życie art. 90a została ona przedłużona właśnie od tej daty – wyjaśnia.