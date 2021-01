Nawet 1500 zł dla najemców poszkodowanych przez Covid-19

Lokatorzy, którzy z powodu pandemii mają problemy z regulowaniem wydatków mieszkaniowych, mogą liczyć na wsparcie finansowe. Nie wszyscy jednak je dostaną.

Najemcy i podnajemcy mieszkań mogą się starać konkretnie o dodatki mieszkaniowe z ekstradopłatą do czynszu. Weszły w życie przepisy w tej sprawie. Jest to zmiana do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zawiera ją art. 24 pakietu mieszkaniowego. Poniżej dalsza część artykułu

Jest o co zabiegać. Wsparcie może wynieść nawet 1500 zł miesięcznie przez pół roku i pokryć do 75 proc. czynszu. Trzeba jednak spełnić kilka warunków, by dostać te pieniądze.

Na pomoc mogą liczyć najemcy mieszkań komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych czy też wynajętych od osoby prywatnej lub firmy. Takiego przywileju nie mają już posiadacze mieszkań własnościowych, lokatorskich i na odrębną własność. Dla nich przepisy nie przewidują dopłat.

Wniosek o dodatek z dopłatą składa się do gminy (MOPS) do 31 marca 2021 r. Pod warunkiem jednak, że w ostatnich trzech miesiącach średni miesięczny dochód najemcy dawał mu prawo do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy i że były one o co najmniej 25 proc. niższe od tych w 2019 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał tylko dla lokali wynajętych przed 14 marca 2020 r. Można je otrzymać na pokrycie opłat przyszłych oraz za okres ubiegły, nie wcześniejszy jednak niż 1 marca 2020 r. Wysokość dopłaty ma stanowić różnicę między kwotą dodatku mieszkaniowego przyznanego na zasadach nowych przepisów dodatku mieszkaniowego i przyznanej na zasadach ogólnych ustawy.

Dopłatę do czynszu finansowaną ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 będzie przyznawać gmina razem z dodatkiem mieszkaniowym.

Rząd planuje środki na dopłaty do czynszu przekazywać samorządom za pośrednictwem wojewodów w kwartalnych ratach, nie później jednak niż do 25. dnia miesiąca poprzedzającego kwartał.