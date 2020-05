Koronawirus: Rzecznik chce, by nauczyciele podwyższali oceny uczniom

Wszystko za sprawą wprowadzenia stanu epidemiologicznego i związanym z tym zamknięciem szkół. Rzecznik podkreślił, że w załagodzeniu trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się nauczyciele i uczniowie pomogłoby podwyższenie ocen cząstkowych uczniów "o jeden". Pawlak poprosił także nauczycieli o to, by każdy z uczniów zdał do następnej klasy.

- Proszę o to, by oceny dla wszystkich uczniów w Polsce, były „plus jeden", od Rzecznika Praw Dziecka i od was, drodzy nauczyciele, żeby wszyscy mieli promocję do następnej klasy (...) - mówił Mikołaj Pawlak w wywiadzie dla Radia ZET.