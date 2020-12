2020: Między śmiercią a nadzieją

Podsumowując kończący się rok, można oczywiście powiedzieć, że był to czas nieodbytych koncertów i premier, przełożonych na inne terminy festiwali. A władza rozwiązywała pandemiczne problemy, zamykając instytucje muzyczne, choć badania wykazywały, że przy zachowaniu odpowiednich rygorów sale filharmoniczne i operowe należą do najbezpieczniejszych miejsc w czasach zarazy.

A jednak wyłączne liczenie strat dałoby zafałszowany bilans. Muzyka nie umarła, znalazła inny sposób dotarcia do słuchacza, co zaowocowało poszukiwaniami, nowymi trendami i zjawiskami.

Artyści odkryli internet. Co prawda już dawno dostrzegli potencjał sieci, rozmaite platformy przełamały więc hegemonię fonografii kompaktowej. Dotyczy to jednak muzyki popularnej, przedstawiciele tej nazywanej poważną uważali, że najdoskonalsza technika nie jest w stanie oddać wszystkich niuansów dźwiękowych.

Zaczynały od półamatorskich filmików kręconych przez muzyków we własnych domach, a kończyły na profesjonalnie realizowanych transmisjach koncertów i festiwali odbywających się online. A w sylwestrowy wieczór, spędzany tym razem w domu, będziemy mieli do wyboru kilkanaście koncertów przygotowanych przez polskie orkiestry i teatry.

Wszystkie festiwale bazowały zresztą na muzyce kameralnej, ale nie było to uciążliwe ograniczenie. Chopin i jego Europa, który odbył się w sierpniu w mocno zmienionym kształcie, zgromadził muzyków grających w kilkuosobowych składach, co dało niebanalne rezultaty. A liczba internetowych odbiorców była znacznie większa niż wcześniej na tradycyjnych koncertach.

Polskim gwiazdorem internetu stał się jednak 30-letni Jakub Józef Orliński. Jego singiel z „Music for a While" Purcella, zapowiadający kolejną płytę, w krótkim czasie zyskał na YouTubie prawie 300 tys. wejść. Pandemia nie przeszkodziła rozwojowi jego kariery, ostatni sukces to nominacja do nagrody Grammy „Agrippiny" Haendla z jego udziałem.