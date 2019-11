Korsarze i wampiry rocka

– To był czas, kiedy kończyłem moją autobiografię i przebywałem w Los Angeles ze swoją żoną – powiedział mi Joe Perry. – Spotykaliśmy się z przyjaciółmi, chodziliśmy do kina. Myślałem też o zmianie miejsca zamieszkania i wtedy właśnie pojawił się Johnny Depp. Spytał się, dlaczego szukam lepszego miejsca, skoro nieopodal jest znakomicie wyposażone studio. W końcu do mnie zadzwonił i spytał, czy nie chciałbym dołączyć do Hollywood Vampires i pograć z nim na gitarze oraz nagrać album. Potem pojawił się pomysł na tournée. – Muzyka zawsze będzie moją najważniejszą miłością – wyznał Johnny Depp w wywiadzie dla „Rolling Stone". – Bo w muzyce można się najlepiej wyrazić. Aktor, w przeciwieństwie do muzyka, jest kłamcą.