Święto Beethovena i Pendereckiego

Czego Beethoven może nas dzisiaj nauczyć? To pytanie jest też tytułem artykułu opublikowanego niedawno w „Wall Street Journal". Jego autor przypomina, że nawet jeśli dziś świat zachodni niechętnie odnosi się do własnej przeszłości pełnej przemocy i opresji, to Beethoven powinien być nam bliski, bo żył w czasach gwałtownych przemian politycznych, społecznych, religijnych i muzycznych. Upadały idee, systemy wartości, mnożyły się utopijne wizje i jakże to podobne jest do naszej epoki. I właśnie w tym zamęcie Beethoven wprowadził muzykę na zupełnie nowe tory. Od niego rozpoczyna się muzyczna nowoczesność.