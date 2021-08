Tak daleko, tak blisko...

Rok temu „Chopin i jego Europa" należał do tych wyjątkowych festiwali, które postanowiły pokonać pandemiczne przeszkody. Sierpień tradycyjnie stał się miesiącem koncertów, choć wielu artystów, na których publiczność czekała, nie mogło w 2020 roku przybyć do Warszawy. Nie zrezygnował jednak wtedy z przyjazdu Fabio Biondi.

Oprócz Moniuszki Fabio Biondi z Europa Galante przygotowują mało znaną „Betly" Gaetano Donizettiego (20 sierpnia). Będzie okazja do ciekawych porównań mistrza włoskiego belcanta oraz twórcy odwołującego się mocno do polskich tradycji.

Inna wielka postać europejskiej muzyki, Philippe Herreweghe, to artysta, za którym polska publiczność niewątpliwie tęskniła. Teraz powraca, i to aż z dwoma zespołami. Ten pierwszy, który założył w 1970 r., to Collegium Vocale Gent i z nim 27 sierpnia zaprezentuje madrygały Gesualda da Venosy. Kto pamięta ich występ sprzed czterech lat z muzyką sakralną Monteverdiego, wie, jak wspaniałych interpretacji można się spodziewać.