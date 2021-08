Kobiety zapowiadają śmierć

Obowiązuje dyscyplina, jakiej nie poddałaby się polska publiczność. Bilet jest imienny, by go otrzymać, trzeba było przesłać e-mailem swoje dane kontaktowe. Jego kod kreskowy jest sprawdzany przy wejściu wraz z paszportem covidowym lub wynikiem testu oraz dowodem tożsamości. Wszystkich obowiązuje jeden typ maseczki (FFP), substytuty nie wchodzą w grę.

Nie wszystkie pomysły Castellucciego są czytelne, choćby tresowany szczur przebiegający raz jeden przez scenę. Ale prowadzenie postaci – bezbłędne, by wspomnieć Leporella jako alter ego swego pana czy groteskowego Don Ottavia ciągle udającego kogoś innego, by w oczach kobiet dorównać atrakcyjnością Don Giovanniemu.

Dla części widzów ten spektakl to oczywiście prowokacja, teatralna, ale i muzyczna. Partnerem reżysera jest grecko-rosyjski dyrygent Teodor Currentzis ze swoim zespołem musicAeterna stworzonym kilkanaście lat temu w Nowosybirsku. I on, i jego artyści to muzyczne odkrycie ostatniej dekady. Rozpalają emocje, mają tyle samo przeciwników, co fanatycznych fanów.