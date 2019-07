Open'er Festival: Pomiędzy Minogue a Masłowską

Kariera Minogue obejmuje trzy dekady wypełnione hitami. Zaśpiewa charakterystyczne dla lat 80. „I Should Be So Lucky", nagrane w latach 90. z Nickiem Cave'em „Where The Wild Roses Grow",„Love at First Sight" i „Can't Get You Out Of My Head". Koncert łączy się z premierą płyty „Step Back in Time: The Definitive Collection".