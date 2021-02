Najlepiej zacząć od Mozarta

Teatry dramatyczne szybciej są w stanie wrócić do działalności. Operowe potrzebują więcej czasu, bo bardziej skomplikowane jest przygotowanie spektaklu. Błyskawiczny start Polskiej Opery Królewskiej był możliwy, ponieważ premiera „Rzekomej ogrodniczki" (oryginalny tytuł „La finta giardinera") Mozarta była niemal gotowa w ubiegłym roku i czekała potem na odmianę losu.

Akcja opiera się na perypetiach siedmiu osób, z których każda dokonuje nietrafnych wyborów miłosnych, jest typowy dla dawnych oper. Skomponował ją jednak 18-letni Mozart, więc jest czego słuchać i co odkryć, bo to utwór mało znany. A co najważniejsze – spektakl utwierdza w przekonaniu, że najprzyjemniej słucha się muzyki na żywo, a nie w pandemicznym streamingu.