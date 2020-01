Billie Eilish przejmuje koronę pop po Edzie Sheeranie

Triumfatorką okazała się 18-letnia Billie Eilish, chociaż to raperka i tancerka Lizzo miała od niej więcej o dwie nominacje, bo aż dziewięć. Dokonania Billie są jednak poważniejsze. Zanim w grudniu skończyła 18 lat, śpiewając „powinniście zobaczyć mnie w koronie", wydała debiutancką płytę. Do dziś kupiło ją prawie 5 mln fanów na świecie, co da się porównać z dokonaniami poprzedniego króla pop Eda Sheerana.

Billie wykonuje ambitną formę minimalistycznego elektropopu. Utwór „Bad Guy" zwyciężył w kategorii piosenka i nagranie roku, płyta „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" dostała tytuł albumu roku i najlepszego wokalnego albumu pop, zaś Billie Eilish wygrała jako najlepsza nowa artystka. Brat piosenkarki Finneas O'Connella otrzymał Grammy za produkcję albumu, nagrodzono też realizację.