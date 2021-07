Aurora, nominowana do Oscara, zapowiada koncerty w Polsce

Nowy utwór ukazał się 07 lipca, a następnego dnia pojawił się akompaniujący mu teledysk. „Cure for Me” jest drugim singlem wydanym przez Aurorę od początku pandemii. Pomimo sugestywnego tytułu, piosenka nie odnosi się do szczepionek na Covid-19, lecz do praktyk terapii konwersyjnej. W utworze artystka wyraża swój sprzeciw wobec traktowania nieheteronormatywności jako choroby. Aurora znana jest ze swojego aktywizmu na rzecz dyskryminowanych, często zabiera głos w ważnych społecznie sprawach - nawołuje do walki z globalnym ociepleniem, czy apeluje o pomoc imigrantom i uchodźców.



Artystka rozpoczęła działalność w 2012 roku. Wykonuje muzykę określaną jako electro-pop, jednak w jej twórczości nie brakuje inspiracji skandynawską muzyką ludową. Ze względu na swoje pochodzenie oraz sposób w jaki wykorzystuje elementy muzyki elektronicznej była nieraz porównywana do Björk. „Runaway” - największy przebój Aurory - przekroczył w tym roku 100 milionów odtworzeń w serwisie Spotify. Popularność artystki wzrosła w 2019 roku, gdy nagrała piosenkę „Into the Unknown”do filmu „Frozen II” Disneya. Utwór był nominowany do Oscara.



Koncerty w Polsce w 2022 r. będą częścią europejskiej trasy. W pierwszych trzech dniach marca Aurora wystąpi w Krakowie, Warszawie i Gdańsku. I być może do tego czasu pojawi się jej nowy album.

