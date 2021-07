Ogrody Muzyczne: Wszystko o miłości

Zainauguruje go koncert zatytułowany „W promieniach miłości” w wykonaniu akordeonisty Bartosza Głowackiego z zespołem. Usłyszymy na nim m.in. utwory Piazzolli, Monteverdiego, Vivaldiego.

Przez cały lipiec na 25 wydarzeń festiwalowych złożą się: spektakle operowe, baletowe, filmy muzyczne i koncerty live.

Niestety po raz pierwszy zabraknie twórcy Ogrodów i wieloletniego dyrektora festiwalu - Zygmunta Kubiaka, zmarłego w końcu ubiegłego roku. Członkowie Fundacji Ogrody Muzyczne, składając mu hołd, zdecydowali, że festiwal od 21 edycji będzie nosił imię Ryszarda Kubiaka.

Program tegorocznego festiwalu w znacznym stopniu jest jeszcze jego pomysłem, podobnie jak i jego hasło „Grande amore, czyli wszystko o miłości”. 26 lipca odbędzie się specjalny wieczór wspomnień, poświęcony twórcy festiwalu

Ogrody Muzyczne odbywają się tradycyjnie od 2 do 30 lipca pod wielkim namiotem na Dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Większość pokazów to zapisy filmowe głośnych produkcji operowych i baletowych, takich, jak „Halka” Stanisława Moniuszki Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie w reż. Mariusza Trelińskiego z Piotrem Beczałą w roli Jontka – nagranie z Theater an der Wien, „Cyganeria” z Metropolitan Opera, „Carmen” i „Rigoletto” z Festiwalu w Bregencji, „Coppélia” z Teatru Bolszoj, „Manon Lescaut” i „Giselle” z Royal Opera House Covent Garden, „Poławiacze pereł” z Teatro San Carlo w Neapolu, „Romeo i Julia”, „Jezioro Łabędzie”, „Kopciuszek” - w choreografii Matthewa Bourne’a z „Sadler’s Wells Theatre w Londynie. Można będzie też obejrzeć balet konny, który wykona „Requiem” W. A. Mozarta - nagranie z Mozartwoche w Salzburgu.

Atrakcją festiwalu jest również zapis koncertu Luciano Pavarotti „Niekończące się emocje” z Arena di Verona w 2017 roku z udziałem Placido Domino i José Carrerasa. A w zestawie filmów dokumentalnych – prezentacje postaci i zespołów, które zmieniły muzyczny świat: Franka Sinatry, ABBA i Elli Fitzgerald.