Silk Sonic: Kiedy ukaże się pierwsza płyta zespołu?

Pierwszy utwór z wciąż niewydanej płyty, czyli „Leave the Door Open” jest dziś (5 lipca) na 6 pozycji listy Hot 100 Bilboardu, a w serwisie streamingowym Spotify dobija do pół miliarda odtworzeń.



Amerykański soulowy superduet Silk Sonic, w którego skład wchodzi Bruno Mars i Anderson Paak, za swój debiutancki singiel już otrzymał nagrodę Best Group Award. Jednak „Leave the Door Open” jest dotychczas jedynym wydawnictwem grupy i wciąż nie wiadomo, kiedy ukaże się płyta An Evening with Silk Sonic. Album mają wydać dwie renomowane amerykańskie wytwórnie muzyczne: Atlantic oraz Aftermath. Ta pierwsza, głęboko zakorzeniona w brzmieniu jazzowo-soulowym, jest znana z takich artystów jak Aretha Franklin czy Ray Charles. Druga, obchodząca 25-rocznicę powstania, została założona przez Dr. Dre i stoi za wieloma przełomowymi nagraniami hip hopowymi.





Poza singlem, duet wydał minutowe „Silk Sonic Intro”, z zapowiedzią grupy przez Bootsy’ego Collinsa, legendarnego funkowego basisty Jamesa Browna i Parliament-Funkadelic, który pojawia się gościnnie na albumie (zresztą, to on wymyślił nazwę Silk Sonic). Duet brzmieniem wraca do klimatów lat siedemdziesiątych, gdy królował soul, funk i disco, a słowo „Silk” odnosi się również do kostiumów przywdziewanych przez Marsa i Paaka. Estetyka i prostota teledysku nawiązują natomiast do amerykańskiego programu telewizyjnego „Soul Train”, działającego od 1971 do 2006 roku, a sławiącego muzykę R&B.