Nagrody "Złota Kieszeń" dla Lupy i Witkowskiego

Nagroda „Złota Kieszeń” za najlepsze kostiumy została przyznana Andrzejowi Witkowskiemu za kostiumy do spektaklu „Woyzeck” (Teatr Narodowy w Warszawie, reż. Piotr Cieplak, scenografia i kostiumy: Andrzej Witkowski). Jury swój wybór uzasadniło zróżnicowanym potraktowaniem formy kostiumu i umiejętnym połączeniem pomysłowości z umiarem i prostotą.



Nagrody „Złota Kieszeń” ufundowane są przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Swoją nazwą nawiązują do architektury przestrzeni teatralnej - kieszeni scenicznej, a także do elementu ubioru. Zaprojektowany z pozłacanej stali swoją formą nawiązuje jednocześnie do „spinacza” - symbolu CSK.



Uroczysta Gala poprzedzona została wernisażem wystawy „Kasandra”, prezentującej wybrane prace studentów uczelni artystycznych z całej Polski.



A na deser o 20:30 – na Placu Teatralnym: „Fire Party” - wielkoformatowe widowisko ogniowo-pirotechniczne z udziałem najlepszych tancerzy ognia, żonglerów i akrobatów w wykonaniu Fundacji Sztukmistrze.