WaluśKraksaKryzys w Porcie Kultury 2021

Narodowe Centrum Kultury po raz drugi organizuje cykl kameralnych koncertów, podczas których wystąpią młodzi, niezwykle utalentowani, ale artystycznie dojrzali artyści, reprezentujący różne nurty muzyczne – od jazzu przez folk i hip-hop po wysmakowaną elektronikę. Muzyczne spotkania, wśród których nie zabraknie premierowych wykonań, odbywające się w sobotnie wieczory od 8 maja do 26 czerwca, będą na żywo transmitowane w internecie z barki nad Wisłą. Na bezpłatne streamingi z koncertów Narodowe Centrum Kultury (NCK) zaprasza na swój profil facebookowy w każdą sobotę o godzinie 20.00. Uzupełnieniem koncertów będą wywiady z artystami prowadzone przez prof. Rafała Wiśniewskiego – dyrektora NCK oraz bosmana Portu Kultury, znanego dziennikarza muzycznego – Piotra Metza. Warto przypomnieć, że w pierwszej edycji zainicjowanego przed rokiem muzycznego cyklu na scenie Portu Kultury wystąpili, m.in. Mikromusic, Tomek Makowiecki, Misia Furtak oraz zespół Tęskno. W Porcie Kultury odbyła się premiera singla „Zabierz mnie do morza” grupy Tęskno, będącego nową, autorską wersji utworu Adama Repuchy, zrealizowaną na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, w związku z stuleciem odzyskania przez Polskę dostępu do Bałtyku.

Tegoroczny program

29 maja 2021: KROKI



Muzyczne trio, które tworzą producent Szatt, wokalista Jakub Goleniowski oraz basista Paweł Stachowiak. W nieoczywisty sposób łączą muzykę elektroniczną z elementami soulu, indierocka i jazzu. Swoim debiutanckim albumem „Stairs” w 2016 roku podbili serca tysięcy słuchaczy w całym kraju. Dwa lata temu wydali swój drugi krążek „Controlled Chaos”, o którym mówią w następujący sposób: „Controlled Chaos” zabierze Was w podróż, oscylującą wokół alternatywnego R&B, neo soulu, nowych bitów, organicznej elektroniki i popu.



5 czerwca 2021: Lor



„To musi być muzyka, przy której możesz zamknąć oczy i nie patrzeć na scenę. Nas właściwie mogłoby na niej nie być” – takimi słowami opisują idealną muzykę artystki z zespołu Lor. Dziewczyny pomimo swojego młodego wieku wypuściły już dwa albumy: „Lowlight” w 2019 i „Sunlight” w 2020 roku. Ich twórczość przyciąga tysiące słuchaczy, którzy poszukują świeżości w ugruntowanym już gatunku muzycznym.



12 czerwca 2021: WaluśKraksaKryzys



Z muzyką ma do czynienia od najmłodszych lat i nie traktuje jej jako sztuki, ale jako rzemiosło. Waluś Kraksa Kryzys, który o swojej twórczości mówi: „Moja muzyka to poezja śpiewana na petardzie”, porywa słuchaczy z każdej grupy wiekowej. Porusza tematy związane z tragikomedią spraw codziennych, z których zawsze wyciąga najciekawsze obserwacje.



19 czerwca 2021: Joanna Duda Trio



W ich muzyce Chopin spotyka się z elektroniką i gra eksperymentalny jazz. Zespół od 2017 roku tworzy Joanna Duda (fortepian i układy scalone), Maksymilian Mucha (kontrabas) i Michał Bryndal (perkusja). W 2013 roku wydali płytę o powakacyjnym tytule The Best of. Od debiutu na Jazzahead! w Bremie wystąpili na wielu międzynarodowych festiwalach.



26 czerwca 2021 – wielka NIESPODZIANKA na finał II edycji Portu Kultury