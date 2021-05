Królowie gitary i skrzypiec

Od kilku lat powoli odkurzamy przeszłość, co jest też zasługą wspieranego finansowo przez resort kultury programu „Dziedzictwo muzyki polskiej”. A kiedy pandemia unieruchomiła życie koncertowe, bardziej atrakcyjne stały się nagrania i dzięki nim wracają zapomniani artyści.

Za tegoroczne odkrycie uznać należy album Mateusza Kowalskiego „Polish romantic guitar”. Obala ona przekonanie, że skoro Chopin był w tej epoce największym kompozytorem, więc najważniejszy instrument to fortepian. W pierwszych dekadach XIX w. najczęściej muzykowano w salonach, a w nich świetnie brzmiała gitara.

Marek Konrad Sokołowski – obdarzony przydomkiem „Byron gitary”– także występował w Paryżu czy Londynie, choć największą sławę zdobył w Rosji. Feliksowi Horeckiemu karierę przerwała kontuzja ręki, osiadł w Edynburgu, gdzie komponował i nauczał. A Jan Nepomucen Bobrowicz po upadku powstania listopadowego wyemigrował do Saksonii, zajął się komponowaniem i działalnością wydawniczą.

Gitara stała się popularna w romantyzmie także i dlatego, że ceniono wówczas wirtuozowskie improwizacje. Słynął z nich przecież Chopin, najlepsi gitarzyści też zachwycali takim kunsztem. Trzeba niemałych umiejętności, by zagrać na przykład wariacje na temat „Jeszcze Polska nie zginęła” Szczepanowskiego. Utwór powstał na kanwie improwizacji, którymi uświetnił on przyjęcie wydane w Paryżu w 1840 r. na cześć Adama Mickiewicza.

Wszyscy polscy gitarzyści pisali drobniejsze utwory. Często były to właśnie wariacje na rozmaite muzyczne tematy lub fantazje z wariacji zrodzone. Bobrowicz z kolei chętnie dokonywał transkrypcji mazurków Chopina. Jeśli ktoś, tak jak 25-letni Mateusz Kowalski, ma muzykalność i technikę, może z nich ułożyć atrakcyjny program recitalu. A ponieważ dziś gitara klasyczna przeżywa w Polsce renesans popularności, więc jest szansa, że skorzystają na tym zapomniani twórcy romantyczni.

Znamy pięć symfonii Gołąbka (być może było ich więcej), dotrwały do naszych czasów w różnych zbiorach kościelnych i klasztornych, które wciąż są źródłem odkryć muzycznych. Cztery z nich, a także oryginalną partitę wyłącznie na instrumenty dęte nagrała katowicka {oh!} Orkiestra Historyczna i Lorenzo Coppola. Hiszpan jest dyrygentem, ale i świetnym klarnecistą, więc dodał „Koncert klarnetowy” Kurpińskiego, także ciągle mało znany. Coppola to muzyk o międzynarodowej renomie, polski zespół i jego szefowa, skrzypaczka Martyna Pastuszka, zbierają coraz więcej świetnych recenzji, jest więc nadzieja, że ich przygoda z Gołąbkiem pójdzie w świat.