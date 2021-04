Nie żyje Kazimierz Kord

Dwaj mistrzowie

Szkołę przeszedł dobrą. W 1949 roku ukończył liceum muzyczne w Katowicach w klasie fortepianu. Dzięki stypendium pojechał do Konserwatorium Leningradzkiego, gdzie na egzaminie wstępnym oznajmił, że chce studiować dyrygenturę. Usłyszał: „A jak zamierzasz to robić, skoro jeszcze nic nie umiesz?” i skierowano go najpierw do klasy fortepianu, do jego pierwszego mistrza, Władimira Nielsena „Miał wielką wrażliwość na dźwięk i detale – wspominał potem – Dzięki niemu zrozumiałem, że praca dyrygenta to również przekazywanie tego, co bardzo ulotne”.

Mistrzem drugim był Herbert von Karajan, którego uważał za największego dyrygenta XX wieku. Już kiedy sam pracował, jeździł za nim po Europie, by obserwować prowadzone przez niego koncerty.

Samodzielną pracę rozpoczął w 1960 roku w Operze Warszawskiej jako kierownik chóru, ale już dwa lata później objął kierownictwo Teatru Muzycznego w Krakowie i uczynił z niego jedną z najciekawszych wówczas scen w kraju z odważnymi, nowoczesnymi premierami. Dzięki Kordowi raz jeden skusił się na pracę w teatrze operowym Tadeusz Kantor i zrealizował „Don Kichota” Masseneta. A „Fausta” Gounoda wyreżyserował inny artysta awangardowy Józef Szajna. Sukces tego spektaklu zaowocował kontraktem dla Kazimierza Korda do Monachium, a w konsekwencji dalszymi zaproszeniami ze świata.

Równie dobrze odnajdywał się w operze, jak i w repertuarze symfonicznym. W latach 1969-1973 był dyrektorem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiej Radia w Katowicach, w następnej dekadzie podjął stałą współpracę z orkiestrą Südwestfunk w Baden-Baden. Lista znanych zespołów symfonicznych, z którymi występował, obejmuje kilkadziesiąt miast – od Cleveland, Chicago i Toronto przez całą niemal Europę aż do Tokio.