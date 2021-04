Krzysztof Krawczyk: Trubadur, który miał drugie życie

Niewielu piosenkarzy ma taką biografię artystyczną jak on. Zaczynał jako muzyk bigbitowego zespołu Trubadurzy. Śpiewał „Znamy się tylko z widzenia”. Karierę solową zaproponował mu kolega z zespołu Ryszard Poznakowski. To wtedy poznaliśmy gwiazdora polskiej piosenki lat 70., który śpiewał przeboje „Pamiętam ciebie z tamtych lat”, „Jak minął dzień”, „Rysunek na szkle”.

Powrócił na szczyty polskich list przebojów dzięki płycie nagranej z Goranem Bregoviciem „Daj mi drugie życie”. Wykorzystał szansę i następne dwie „To co w życiu ważne” oraz „...bo marzę i śnię” wydał we współpracy z muzykami młodszego pokolenia, m.in. Andrzejem Smolikiem, Edytą Bartosiewicz, Piaskiem i Anią Dąbrowską.

Pierwszy koncert opisywał mi tak: – To był czas, kiedy wszyscy młodzi udawali, że śpiewają po angielsku. Nazywało się to „swidju-midżiu”. Zapisywaliśmy fonetycznie piosenki Presleya i Beatlesów. Wtedy Maciej Konopiński, syn świetnego łódzkiego poety napisał mi twista pod tytułem „O jejejejejejejeje, boli mnie ząb!”. Śpiewałem go, trzymając się za twarz. Słuchaczy pewnie bolały zęby.

Pierwszą solową płytę z 1974 r. zatytułował „Byłaś mi nadzieją”. – Namówił mnie na nią Ryszard Poznakowski – wspominał. – Poszliśmy do Polskich Nagrań. Byłem stremowany. Dopiero na drugim albumie znalazły się przeboje „Rysunek na szkle”, „Byle było tak” czy „Wróć do mnie”, ale pierwszy też się spodobał. Kiedy zacząłem karierę solową, dostałem najwyższą kategorię „S” i miałem za koncert 2 tysiące złotych. Dużo. Tylko ja, Perfect i Mazowsze wypełniliśmy Salę Kongresową 18 razy przez dwa tygodnie.

Koło ratunkowe

Kiedy Maciej Szczepański zakazał mu występów, w depresji wyjechał do Ameryki. – W Las Vegas występowałem jako „Kristof from Poland”. Musiałem rozweselać nie zawsze trzeźwych Amerykanów, którzy zgrali się w kasynach. Ale czasami śpiewałem dla kelnerów, bo sala była pusta. Miałem cztery występy co noc do piątej nad ranem. Wolne tylko w poniedziałek.